 Жилой комплекс Большое Путилково - Официальный сайт
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Квартиры от

5 млн.

10 минут до метро

Сходненская

Митино

Пятницкое шоссе

Планерная

Семейная ипотека от 0,1% до 31.05.2023 

 

Для семей, имеющим 2-х и более несовершеннолетних детей.

IT Ипотека от 3,1%*

На весь срок кредитования

 

Продуманные и функциональные планировки

 

Квартиры с отделкой и без

 

Большой парк

для прогулок

и занятий спортом

 

Собственная

благоустроенная

набережная

 

Три детских сада

по 250 мест

 

Школа на 1250 мест

 

АО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» и Группа Компаний «Самолет» являются партнерами

в рамках реализации проекта «Большое Путилково»

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