10 минут до метро
Сходненская
Митино
Пятницкое шоссе
Планерная
Семейная ипотека от 0,1% до 31.05.2023
Для семей, имеющим 2-х и более несовершеннолетних детей.
На весь срок кредитования
Продуманные и функциональные планировки
Квартиры с отделкой и без
Большой парк
для прогулок
и занятий спортом
Собственная
благоустроенная
набережная
Три детских сада
по 250 мест
Школа на 1250 мест
АО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» и Группа Компаний «Самолет» являются партнерами
в рамках реализации проекта «Большое Путилково»
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